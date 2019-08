Catherine Zeta-Jones et sa fille Carys (16 ans) en couverture de Vanity Fair

C'est la deuxième fois que mère et fille partagent une couverture. En septembre 2018, Catherine et Carys posaient déjà toutes les deux pour le magazine Town & Country. Très proche de sa fille, l'actrice du film Chicago s'est confiée à Eonline sur son rôle de maman en novembre 2018. Elle déclarait qu'elle et son mari avaient voulu préserver leurs enfants des médias. Elle racontait : "Ils ont en quelque sorte été retirés du monde fou d'Hollywood ou même du monde fou de Manhattan." Elle expliquait : "Les adolescents ici à Manhattan, n'ont pas le temps de profiter de leur jeunesse. (...) Nous les avons en quelque sorte protégés, mais ils sont incroyablement matures pour leur âge."