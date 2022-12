Ce coffret Elsa La Reine des Neiges et Nokk connaît une promo excpetionnelle de 37 % pour Noël

Achetez le coffret Elsa et Nokk interactif Disney La Reine des Neiges 2 à 59,34 € sur Amazon

Nokk est l'un deux. Cet esprit représentant l'eau n'est pas des plus sympathique, mais Elsa va apprendre à l'apprivoiser. Bleu et blanc, sa poupée est plus vraie que nature. Votre enfant n'a qu'à mettre la Reine des Neiges sur son dos et le cheval se met même à marcher. La magie envahit Noël. Mais ce n'est pas tout. Il se débrouille aussi bien dans l'eau que dans les airs puisqu'il peut nager. Ses jambes articulées lui permettent d'avancer dans cet élément naturel qui est le sien. La marche sera d'autant plus facile si le personnage est en contact avec une surface plane et dure.

La poupée Elsa, elle, arbore la même tenue que dans le second film. Soit une robe royale bleu pâle aux textures travaillées. Pour se lancer à corps perdu dans l'aventure, tout en étant à l'aise, un pantalon de la même couleur complète son look. Arendelle n'attend plus que votre petit !