Cécile Rebboah, maman braqueuse : sa longue préparation pour ce rôle fort

Les téléspectateurs connaissent déjà Cécile Rebboah pour avoir joué dans les séries Avocats et associés, Fais pas ci, fais pas ça, entre 2007 et 2017, mais également dans Lebowitz contre Lebowitz, entre 2016 et 2018, dans le rôle de l'avocate secondant Clémentine Célarié ou encore en tant que mère de Côme dans Les Bracelets rouges dans TF1. Cette fois-ci, Cécile Rebboah est l'héroïne du téléfilm Itinéraire d'une maman braqueuse diffusé ce lundi 11 novembre 2019 sur TF1, à partir de 21h05.

La comédienne de 44 ans y incarne le rôle de Laura, une femme qui quitte son compagnon qui la trompe, et qui veut offrir le meilleur à ses deux fils, une vie plus belle que la sienne. Laura aspire à un bonheur simple : un cocon douillet et un boulot qui lui permette de payer les factures et de temps en temps, un repas de fête. Mais pour s'offrir tout cela, Laura s'endette, et bientôt, elle vit à crédit. Elle a beau se battre, trouver un deuxième travail, ça ne suffit pas. Harcelée par ses créanciers, dépossédée de tout y compris de sa dignité, Laura ne voit plus qu'un seul moyen de s'en sortir...

Dans l'édition de ce 11 novembre du Parisien, Cécile Rebboah revient sur sa longue préparation pour incarner cette maman braqueuse qui promet d'émouvoir les téléspectateurs. "J'ai vu beaucoup de documentaires sur le surendettement pour essayer de comprendre les parcours de ces femmes, explique-t-elle. Elles ont toutes des calculatrices dans la tête, elles comptent tout en permanence." La comédienne déplore qu'"elles sont beaucoup trop nombreuses" et que l'on ne parle pas assez de "ces personnes isolées". "Ce destin d'héroïne du quotidien m'a beaucoup plu", confie-t-elle.

Cécile Rebboah a reçu le prix d'interprétation au dernier Festival de la fiction de La Rochelle. Itinéraire d'une maman braqueuse était tiré d'une histoire vraie, celle de Rose-Marie Vicari, à qui TF1 consacre un documentaire, Surendettement : le combat des femmes, à la suite de la diffusion d'Itinéraire d'une maman braqueuse.