Cécilia (Koh-Lanta) : Difficultés à gérer, déchirures... Récit de son accouchement

Le 18 août 2019, la vie de Cécilia a pris un autre sens. Ce jour-là, l'ancienne candidate de Koh-Lanta (Thaïlande, en 2016) a donné naissance à sa petite fille, Sway. Depuis, elle se plaît à partager des photos de son bonheur avec ses fans, sur Instagram. Et ces derniers jours, la mère célibataire a dévoilé tous les détails de son accouchement.

C'est le 18 août que le travail a débuté, alors qu'elle était chez elle avec sa maman et son frère. Vers 2h30 du matin, elle a senti "plusieurs petites fuites de liquide amniotique". En revanche, aucune contraction à l'horizon. Après une petite recherche sur internet, elle a compris qu'elle n'avait pas encore perdu les eaux. C'est donc l'esprit tranquille que Cécilia s'est couchée. Sauf que dix minutes plus tard, elle a bel et bien perdu les eaux. Elle a donc pris la décision d'appeler sa sage-femme, Laura.

Celle-ci est arrivée vers 4h du matin chez Cécilia et a découvert qu'elle venait d'avoir une "première vraie contraction". Après une séance de monitoring et d'acupuncture, l'ancienne aventurière de TF1 avait des contractions de plus en plus régulières, "longues mais supportables". Vers 6h30, sa sage femme s'en est allée, non sans lui avoir laissé un ballon de yoga afin de l'aider à se détendre et à davantage supporter la douleur.

Ça devenait compliqué de gérer

"Vers 8h du matin, mes contractions étaient tellement fortes et rapprochées que je prends la décision d'appeler Laura pour lui dire. Là, je commençais à souffrir davantage et à sentir une vraie différence. Plus ça avançait dans le temps, plus ça devenait compliqué de gérer", s'est souvenue Cécilia. Lors du retour de Laura vers 8h30, elle n'était encore qu'à deux centimètres.

Après un nouveau monitoring, Cécilia s'est rendue à la clinique, son col étant dilaté à 4 centimètres. "Je souffrais tellement de mes contractions intenses et surtout très longues, qu'avec ma maman on a galéré pour y aller. Tout devenait difficile, marcher, parler, réfléchir... Prendre mes affaires pour la maternité, m'habiller et mettre mes chaussures, aller à l'ascenseur, descendre dans le parking, aller jusqu'à ma voiture, monter dans la voiture, le trajet pour aller à la maternité à moins de 3 km de mon domicile, sortir de la voiture, marcher jusqu'à la clinique, prendre l'ascenseur...", a raconté la jeune femme.

Cécilia et sa maman y sont arrivées vers 10h30 et elle était déjà à 6,5 centimètres. Elle ne pensait qu'à une chose : avoir la péridurale. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard qu'elle a reçu la fameuse piqûre : "De là, un bonheur et un immense soulagement. Une fois que la péridurale fonctionnait, je sentais bébé pousser, mon col était à 10 cm. C'est à ce moment-là que j'ai pu me reposer 2 bonnes heures afin de récupérer un peu de ma nuit blanche éprouvante et d'attendre que bébé descende un peu plus avant de passer à l'accouchement."

Un accouchement parfait

Un peu avant 14h, Cécilia était prête à accoucher. Accompagnée de sa maman et de sa sage-femme, elle a donné naissance sans difficulté à sa merveille : "Bébé est sortie en 4 poussées et 2 contractions ! En 8 min, j'ai réussi à accoucher de ma fille tranquillement dans une ambiance et une atmosphère paisible et sereine !" Elle se souviendra à jamais de leur première rencontre. Les yeux de Sway étaient "grand ouverts" et elle "était si calme et si éveillée". Un moment d'émotion intense et un accouchement parfait à ses yeux.

"Seul petit point négatif (il y en a quand même toujours un petit peu lol), 2 déchirures et des hémorroïdes. Mais cela n'est rien à côté de ce que je peux ressentir depuis ces 26 derniers jours ! Et le plus important, Sway est en pleine forme avec une excellente santé !", a conclu Cécilia.