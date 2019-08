Cécilia (Koh-Lanta) maman : pourquoi elle a choisi ce prénom pour son bébé

Cécilia, révélée dans Koh-Lanta (TF1) en 2016, est une maman comblée. Le 18 août 2019, elle donnait naissance à son premier bébé, une petite fille qu'elle a appelée Sway. Un prénom original qui a suscité bon nombre d'interrogations. Ce vendredi 30 août, l'aventurière répond à ses plus de 50 000 followers sur Instagram et s'explique sur son choix.

C'est en légende d'une photo adorable d'elle et de sa fillette endormie que Cécilia livre l'origine de son prénom. "Vous êtes très nombreux à me demander la signification du prénom de ma fille. J'étais obligée de lui trouver un prénom original, pas commun, avec une jolie signification, en faisant un petit clin d'oeil à une partie de ses origines qui sont évidemment les miennes", écrit d'abord l'heureuse maman. Et de mettre fin au suspense : "Sway signifie 'belle, éclatante' en thaï ! Exactement ce qu'elle est et ce qu'elle me procure, cette chipie d'amour. D'ailleurs, je remercie mon papa dans cette recherche de prénom, c'est surtout grâce à lui que j'ai pu le trouver."