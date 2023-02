Ces déguisements d'enfants sont parfaits pour Mardi Gras

Achetez ce costume inspiration La Casa de Papel d'Anxicer pour 24,95 € sur Amazon

Votre enfant va pouvoir faire ressortir l'âme de brigand qui sommeille en lui. Il vous le demande depuis des semaines, vous avez fini par lui acheter ce costume inspiré de La Casa de Papel qu'il voulait tant. Il reprend les caractéristiques de la combinaison et du masque arboré par les personnages de la série pour dissimuler leur identité lors des braquages. La teinte rouge si emblématique du vêtement est bien là, tout comme l'indispensable capuche. Et comment ne pas évoquer le masque reprenant les traits caricaturés du célèbre peintre Salvador Dali. Pour encore plus de réalisme, une arme similaire à celles de la série est même incluse. Votre enfant va être l'attraction de ce Mardi Gras.

2. Réduction immanquable de 31 % sur cette robe licorne enfant de princesse de Uraqt

Deux passions animent la vie de votre enfant en ce moment. La première, c'est évidemment les princesses. Ces têtes couronnées aux superbes tenues le font rêver. Il voudrait lui aussi avoir son propre château et se déplacer en calèche royal tirée par de sublimes cheveux. Ce qui nous amène donc à sa seconde passion, qui est sans grande surprise les licornes. Il faut dire que ces bêtes à corne aux pouvoirs magiques incroyables sont tellement adorables. Leurs couleurs pastel font littéralement fondre votre petit. Devenez le meilleur parent du monde en combinant ces deux obsessions du moment dans cette robe licorne enfant de princesse de Uraqt. Sa promo sur Amazon est en plus imbattable. Elle est ainsi proposée à 24,99 € au lieu de 35,99 €. Soit une réduction XXL de 31 %. Économisez ces plus de 10 € tout en faisant de votre enfant la star du carnaval.

Une robe à mi-chemin entre la princesse et la licorne