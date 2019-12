Chanel Iman maman pour la 2e fois : elle présente son "cadeau de Noël"

Carnet rose ! Chanel Iman a donné naissance à son second enfant le mardi 17 décembre 2019. C'est en tout cas ce qu'elle a annoncé avec beaucoup de tendresse sur Instagram."Notre cadeau de Noël est arrivé en avance ! Cassie Snow Shepard. 12-17-19", a-t-elle écrit en légende d'une image d'elle et de son bébé à la maternité. Sur cette photo, on voit également le nouveau-né aux côtés desa grande soeur, Cali Clay, née en août 2018.

Très active sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram où elle est suivie par 2 millions d'abonnés, Chanel Iman compte bien faire suivre le même parcours à ses filles, même si elles n'ont pas encore l'âge légal pour s'y inscrire : elle leur a créé leurs comptes Instagram respectifs. Ainsi, près de 3 000 personnes sont abonnés à la petite Cassie Snow, à peine âgée de 24 heures. Deux photos sont déjà disponibles sur ce compte, dont une où elle pose avec son papa, Sterling Shepard, un joueur de football américain.

Lundi 26 août 2019, Chanel Iman annonçait être enceinte pour la seconde fois. "Heureuse d'annoncer que nous formerons bientôt une famille de quatre", avait-elle tendrement annoncé. Pour rappel, le mannequin et le père de ses filles, Sterling Shepard, s'étaient mariés en mars 2018.