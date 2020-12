Chantal Goya dans Le Jeu de la Vérité : la séquence qui a brisé sa carrière

Après avoir connu une gloire immense avec des tubes incontournables comme Bécassine, C'est Guignol !, Monsieur le chat botté, Pandi Panda, Snoopy ou Babar, Chantal Goya a connu une terrible descente aux enfers suite à son passage dans l'émission Le jeu de la vérité. Face à l'animateur Patrick Sabatier, la chanteuse avait été piquée au vif par une téléspectatrice qui qualifiait son univers d"abêtissant".

Gênée et sensiblement agacée, Chantal avait alors répondu en reprenant son personnage fétiche de Marie Rose. "Vous ne savez pas qu'on est dans une forêt magique ? Avec un très joli arbre ? Que les petits enfants sont des petites souris autour de moi ? Et qu'il y a Jeannot Lapin ? (...) Écoutez ma petite dame, on ne peut pas parler parce qu'on ne se comprend pas." avait alors répondu l'artiste.

Interrogé sur TPMP en 2017, Patrick Sabatier avait donné sa version de l'histoire. "C'était en décembre 1985 on avait répété l'après-midi évidemment sans les questions puisque l'émission était en direct et le soir je sais pas ce qu'il s'est passé la fameuse institutrice lui a posé la question et tout d'un coup elle est partie en live comme ça et ça s'est très très mal passé. Après je lui ai dit tu devrais quand même t'excuser elle m'a dit mais pourquoi ? Je suis une fée !"

Ils ont voulu me le faire payer

En réalité selon Chantal, Patrick l'aurait volontairement piégée car il était vexé qu'elle ait critiqué son émission à la télévision. "Quelques semaines plus tôt, j'avais dit tout le mal que je pensais de cette émission. Ils ont voulu me le faire payer. Face à cette agression, je me suis réfugiée dans mon personnage de Marie-Rose. C'était ça ou je me levais pour gifler Sabatier" avait-elle révélé au JDD.

L'interprète de C'est bien Bernard le plus veinard a en tout cas connu une véritable traversée du désert suite à cette émission. "Dès le lendemain on lui envoyait des disques cassés. Les gens allaient acheter des disques dans les supermarchés, les cassaient et les envoyaient à la télévision" expliquait d'ailleurs Patrick Sabatier sur TPMP.

Il faudra ensuite attendre 1993 pour redécouvrir (enfin) Chantal sur scène au Palais des Congrès de Paris. Depuis Chantal enchaîne les tournées reprenant ses plus grands tubes : Il était une fois... Marie-Rose (2006), Le Mystérieux Voyage de Marie-Rose (2008), L'Étrange Histoire du château hanté (2010), La Planète merveilleuse (2014) et Les Aventures fantastiques de Marie-Rose (2016).

Chantal a également écrit trois autobiographies Tu t'appelles Chantal Goya comment ? (1993), La niaque (2004), Des poussières d'étoiles dans les yeux (2009) et a sorti de nouveaux albums inédits comme Au pays des étoiles (2006), Happy Birthday Marie-Rose (2009) et L'intégrale de ses plus grands tubes pour enfants en 2013.