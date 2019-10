Chantal Goya révèle la raison de sa dispute avec Patrick Sabatier

C'est une séquence culte de la télévision française. Ce vendredi 13 décembre 1985, l'idole des enfants Chantal Goya est invitée par Patrick Sabatier dans Le Jeu de la vérité sur TF1. Dans un portrait paru dans le Journal du dimanche du 27 septembre, la mère de Pandi Panda est revenue sur cette embrouille mythique et a décidé de révéler sa vérité.

Sur le plateau, une téléspectatrice enseignante pose à la chanteuse une question qui fâche : "Pensez-vous qu'il soit nécessaire de paraître une toute petite fille aux yeux des enfants que vous confinez dans un système abêtissant ?" Excédée, Chantal Goya se drape dans sa dignité, se lève, rejoint les enfants du public et commence à chanter Jeannot Lapin. Le malaise s'installe dans le studio et la séquence reste gravée dans les mémoires.

Dans le JDD, on apprend que selon elle, tout a été organisé par Patrick Sabatier qui aurait embauché une actrice pour tenir le rôle de l'enseignante afin de la tourner en ridicule. "Quelques semaines plus tôt, j'avais dit tout le mal que je pensais de cette émission. Ils ont voulu me le faire payer. Face à cette agression, je me suis réfugiée dans mon personnage de Marie-Rose. C'était ça ou je me levais pour gifler Sabatier", une version confirmée par son mari Jean-Jacques Debout.

Des internautes ont également laissé entendre que le problème venait en fait d'un problème contractuel entre la star et les producteurs de l'émission.

Traumatisée, Chantal Goya n'apparaîtra plus à la télévision jusqu'en mars 1986 pour un journal télévisé de TF1.