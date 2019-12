Charles-Henri (L'amour est dans le pré) "très déçu" du montage : il dénonce

Les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Charles-Henri dans L'amour est dans le pré 2019. L'éleveur de vaches à lait et céréalier de 36 ans avait convié Sandrine, repartie aussi vite qu'elle était arrivée, et Stéphanie. Il a vécu une idylle avec la commerciale de 39 ans d'origine suisse. Mais cela n'a malheureusement pas duré, comme il l'a confié à Karine Le Marchand lors du bilan. Un peu moins d'un moins après la diffusion de son aventure, le candidat s'est confié à La Voix du Nord. Et il n'a pas caché qu'il était déçu du montage.

"J'ai été très déçu. Je n'ai pas du tout aimé les images qui ont été gardées et diffusées lors du tournage à la ferme. Il y avait beaucoup de moments de dialogues, de moments humains, mais rien de tout cela n'a été gardé. On m'a caricaturé comme étant un fou de travail ! Alors oui, je travaille énormément, mais quand j'arrête, je partage aussi des moments de vie. Je vous avoue que j'ai fait une drôle de tête en regardant les images", a confié Charles-Henri. Il n'a pas non plus bien vécu la médiatisation qui a suivi la diffusion des épisodes : "Entre les réseaux sociaux et les courriers, c'est de la folie pure. On est accompagné par une psychologue, mais il faut vraiment être solide mentalement car les critiques sont excessives et gratuites. C'est incroyable, car on est vraiment reconnu partout. Je suis parti en Allemagne quelques jours et, dans le fond d'un restaurant d'une petite ville, on m'a reconnu."

Charles-Henri ne regrette toutefois pas d'avoir participé à L'amour est dans le pré. Il assure avoir vécu une aventure humaine enrichissante. Et surtout, cela lui a permis de se mettre en couple, loin des caméras de M6. "Elle s'appelle Belinda. Elle avait écrit suite au portrait, mais elle n'était pas disponible lors du tournage de l'émission. Elle m'a à nouveau écrit au mois de juin et nous avons discuté. Finalement, c'est beaucoup mieux hors caméra et nous sommes très heureux", a-t-il révélé.