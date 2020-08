Charles (Le Meilleur Pâtissier) bientôt marié à Ava : il annonce ses fiançailles

Le 13 janvier 2019, Charles annonçait qu'Ava et lui venaient de se pacser : "Hello les copains. Après plus de cinq ans de vie commune, nous avons pris la décision... DE NOUS PACSER !! Mercredi dernier, nous avons concrétisé ce beau projet avec beaucoup de joie et d'émotions. On avait envie ce soir de partager cette belle nouvelle avec vous et surtout de vous souhaiter à tous tout le bonheur du monde." Face aux nombreuses questions de leurs abonnés, les pâtissiers avaient vite expliqué lors d'une session de questions/réponses sur Instagram pourquoi ils avaient préféré se pacser avant le mariage : "Nous avions envie de nous unir, mais nous n'avons pas encore les moyens de faire une belle cérémonie. Alors nous avons décidé de nous pacser pour commencer." Les tourtereaux avaient également révélé qu'ils s'étaient rencontrés au lycée et qu'ils avaient rapidement emménagé ensemble. Depuis, ils ne se quittent plus et s'apprêtent à vivre une nouvelle belle aventure.

Toutes nos félicitations.