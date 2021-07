Charlotte Casiraghi : Qui était son petit-ami au mariage de Charlene et Albert de Monaco ?

Tout juste séparée de Felix Wincler, Charlotte Casiraghi est tombée amoureuse d'un certain Alexander Dellal, alors âgé de 23 ans, en 2007. Très vite intégré à la famille princière, ce Britannique responsable d'une galerie d'art a participé à de nombreuses soirées mondaines durant cette romance, notamment le Bal de la Rose, de nombreuses compétitions d'équitation, avant de se rendre ensemble au mariage du prince Albert de Monaco et de Charlène Wittstock, célébré les 1er et 2 juillet 2011, il y a donc 10 ans.

Pour l'occasion, Charlotte Casiraghi portait une robe courte signée Chanel, d'une couleur rose pastel, au col imposant orné d'une cascade de boutons scintillants. Elle avait complété sa tenue d'une voilette noire de la même maison, assortie à sa pochette. Les deux ex étaient particulièrement en beauté pour cette journée mémorable sous le soleil du Rocher. La fille de la princesse Caroline de Monaco et du regretté Stefano Casiraghi faisait déjà preuve d'une élégance folle et d'un style affirmé, à 24 ans seulement. La Monégasque et Alex Dellal ont formé l'un des couples phare de la planète gotha pendant plus de trois ans.

La jolie brune a ensuite fait la rencontre de l'humoriste Gad Elmaleh, le père de son fils Raphaël (8 ans). Après une brève histoire avec le réalisateur italien Lamberto Sanfelice, elle a rencontré le producteur de cinéma Dimitri Rassam. Avec le fils de Carole Bouquet, tout est allé très vite. Après la naissance de leur fils Balthazar en 2018, les amoureux se sont mariés à Monaco. Là aussi, la mariée a choisi une sublime robe Chanel au même effet graphique sur le col, mais blanche cette fois-ci, pour son mariage civil. Elle portait également le collier offert par la maison Cartier àsa grand-mère Grace Kelly, sa grand-mère.

Aujourd'hui, l'égérie Chanel et cavalière émérite nage dans le bonheur avec son mari Dimitri Rassam. Le 1er juin 2021, ce couple discret a d'ailleurs fêté ses noces de cuir.