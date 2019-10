Charlotte Gainsbourg et Laura Tenoudji lancent le 1er Festival Ciné Roman à Nice

Pour sa toute première édition, le Festival Ciné Roman de Nice a pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités. Le 23 octobre 2019, malgré la pluie, réalisateurs et comédiens se sont joyeusement donné rendez-vous au cinéma Pathé Gare du Sud pour la projection du nouveau film de et avec Yvan Attal, Mon chien stupide.

Après avoir pris part à l'avant-première parisienne organisée en début de semaine, le réalisateur et acteur était une nouvelle fois accompagné de sa compagne et partenaire à l'écran, Charlotte Gainsbourg. Le couple star a brièvement pris la parole pour présenter cette comédie adaptée du roman de John Fante (1985) et projetée hors compétition mercredi soir. Comme son nom l'indique, le Festival Ciné Roman présente des films tirés de romans à travers différentes programmations (films en compétition, avant-premières, films cultes), mais aussi des débats, des masterclass et des lectures.

Daniel et Nathalie Benoin, Carole Chrétiennot et Christophe Barratier, les organisateurs de ce nouveau festival, étaient présents mercredi soir, de même que Christian Estrosi, maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji. Ils ont ainsi pu croiser Aure Atika, Stéphane De Groodt, Danièle Thompson, François Berléand et Helena Noguerra, également de la partie. Cette première édition, qui se tiendra du 23 au 26 octobre, est présidée par Frédéric Beigbeder.