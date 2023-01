Chicandier victime d'une cirrhose : malaise, assistance respiratoire, problème cardiaque... il retourne à l'hôpital !

La journée commençait bien malgré les mauvaises nouvelles qui circulent. Poussé par son chauffeur de taxi, Chicandier - de son vrai Laurent Regairaz - a appelé Guillaume Canet pour lui proposer de participer à sa nouvelle émission Septième art de vivre, consacrée au cinéma et à la bonne bouffe... et il a reçu une réponse positive. Tout récemment diagnostiqué d'une cirrhose, l'humoriste de 45 ans, prochainement à l'affiche du film Astérix et Obélix : L'empire du milieu, a retrouvé le sourire. Un temps. Jusqu'à ce qu'un nouveau pépin ne le fasse retourner, en urgence, à l'hôpital.

C'est depuis son lit, muni d'un appareil respiratoire, que Chicandier a donné de ses nouvelles, racontant cette nouvelle mésaventure. "Tombé dans les pommes en pleine séance de ciné, explique-t-il. Les pompiers, 'Euh vous êtes alcoolique Monsieur ?!'. Moi, 'Euh, oui, tout à fait, mais abstinent depuis 3 semaines !'. Eux, 'Ben en fait c'est pas l'alcool, vous avez un souffle au coeur !'. Moi, 'C'est une blague ?! On m'avait annoncé une cirrhose ?!!'. Eux, 'Oui, le foie est chargé, mais c'est pas une cirrhose ! En vrai vous êtes cardiaque ?!!'. 'Et c'est mieux ?!'. 'Non, c'est pire, parce que le foie ça se régénère mais pas le coeur !'. 'Ah !'. Bref j'ai 45 ans quoi..."