"J'ai une cirrhose" : Un célèbre humoriste rongé par la maladie, il n'a plus que quelques années à vivre

Il a sans cesse le coeur à rire. Et pourtant. Le mardi 2 janvier 2023, Laurent Regairaz, plus connu sous le nom de Chicandier, a annoncé que cette nouvelle année débutait dans l'ombre et le doute. Le célèbre humoriste de 44 ans, qui a toujours avoué son sérieux penchant pour la bouteille, a annoncé que les excès allaient finir par lui coûter très très cher. C'est ce que lui ont révélé, en tout cas, les spécialistes.

Le couperet est tombé

"Ça y est le couperet est tombé ! J'ai une cirrhose, a-t-il avoué sur les réseaux sociaux. 'Si vous continuez, il vous reste 2 ans à vivre !'. Bon, ok, moi j'ai voulu cette maladie ! Comme une p*te russe son sac Chanel ! Alors voilà, pour la première fois de ma vie, je dois arrêter sous peine de crever ! Et croyez-moi, j'ai quand même réfléchi ! J'aime tellement l'alcool et ses effets... Ne vous inquiétez pas je vais continuer à dire de la merde, à fréquenter les bistrots, à parler de vin et de liquoreux ! Je vais même tremper une babine de temps à autre !"