Chimène Badi en couple : elle refuse de se marier à son chéri Julien

L'amour, elle l'a chanté bien avant de le comprendre à 100%. Ou même de le vivre. Connue du grand public depuis qu'elle a participé à la deuxième saison de l'émission Popstars en 2002, Chimène Badi reprend actuellement, à sa sauce, les plus beaux titres de la grande Edith Piaf. Ce nouvel album paraîtra le 20 janvier prochain, mais le premier extrait qu'elle a dévoilé sur YouTube, Non, je ne regrette rien, est sur le point de dépasser les 250 000 vues. En tous points, on peut donc dire que l'artiste, qui a récemment fêté ses 40 ans, rencontre gloire et succès en cette fin d'année. Côté pro, évidemment, mais aussi côté coeur.

On s'en fiche un peu du mariage

Un temps en couple avec un chauffeur nommé Vincent, Chimène Badi mène désormais des jours heureux auprès de son nouveau chéri, Julien, qu'elle a rencontré grâce à une amie - merci à elle ! Plutôt discrets vis-à-vis de leur relation sentimentale, les tourtereaux ne comptent pas non plus crier leur amour face à une foule en délire, lors d'une cérémonie organisée à l'église, par exemple. "Nous ne sommes pas mariés, car on s'en fiche un peu du mariage, cela ne nous fait pas du tout rêver, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Public. Je n'ai pas besoin de me marier, Julien est l'homme de ma vie, car c'est l'homme sur lequel je peux compter."

Il m'a tout de suite plu

Cette certitude, elle l'a très vite ressentie. Avant même d'adresser la parole à Julien, à vrai dire. Une amie de Chimène Badi lui avait assuré qu'elle connaissait "un mec bien" et lui avait proposé de la rejoindre pour avoir l'occasion d'en savoir plus. "Je suis passée la voir à son travail afin d'observer de loin le jeune homme en question, racontait-elle en 2021 à Gala. Il m'a tout de suite plu, je l'ai trouvé beau et charmant. J'y suis retournée à plusieurs reprises et je lui ai fait parvenir un mot." Le contenu de cette petite missive reste, jusqu'alors, un total secret. L'essentiel, c'est que Chimène Badi a atteint son but, elle qui manie si bien les mots...