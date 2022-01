Chimène Badi fond en larmes : son chéri Julien la surprend sur scène, rare apparition de son compagnon

Les téléspectateurs de France 3 ont pu découvrir un nouveau numéro de l'émission La Boite à secrets, vendredi 28 janvier. Un programme arrivé quatrième des audiences mais qui a battu son propre record avec 1,9 million de fidèles. "La part de marché est de 10,3%. Il s'agit de la meilleure performance réalisée par le rendez-vous depuis la rentrée", précise Puremédias. Sur le plateau, trois personnalités attendaient de découvrir ce que le show avait en stock pour eux : Nicoletta, Francis Perrin et Chimène Badi. Cette dernière a sans doute été la plus émue du lot.

Et pour cause, sur le plateau de l'émission animée par Faustine Bollaert, la chanteuse âgée de 39 ans a eu droit à de belles surprises. Chimène Badi a pu voir un magnéto de son papa Mohamed, faisant visiter la ville de son enfance et donnant la parole à des gens qui l'ont connue comme un ancien professeur mais aussi et surtout son oncle Kamel, dont elle est très proche, qui lui a adressé quelques mots de fierté. Une véritable surprise pour l'interprète d'Entre nous, qui a alors fondu en larmes en évoquant cet homme "frappé par la vie".

Et l'émotion n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, puisque la chanteuse a alors pu voir arriver sur scène des proches à elle pour chanter Je l'aime à mourir de Francis Cabrel : ses amis mais aussi son compagnon Julien, que le grand public ne voit jamais ! A la guitare et à l'aise, il a offert avec ses camarades une prestation qui a mis Chimène Badi dans tout ses états. Une petite performance qui s'est terminée par... l'arrivé de son papa !

Lors de ce nouveau numéro de La Boite à secrets, l'émotion était aussi palpable du côté des autres invités dont le comédien Francis Perrin, surpris par la présence de son clan : son épouse Gersende, ses enfants et ses petits-enfants. Ils ont chanté pour lui Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. "Il y en a que je n'ai pas vu depuis des mois !", a clamé l'acteur, bouleversé. Enfin, Nicoletta a eu droit à de beaux moments musicaux de la part d'artistes venus lui rendre hommage comme Kimberose ou Bilal Hassani. Au cours de la soirée, il fallait aussi compter sur les apparitions de Natasha St-Pier, Vincent Niclo ou encore Sandrine Sarroche, Mimie Mathy, Bernard Campan...