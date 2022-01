Francis Perrin marié à Gersende Dufromentel : qui est la mère de ses trois enfants ?

Francis Perrin aura-t-il droit à la visite surprise d'un de ses enfants, le vendredi 28 janvier 2022 dans l'émission La boîte à secrets ? Tout est possible. Après tout, le comédien de 74 ans est à la tête d'une large tribu. Il a adopté ses jumelles Cécile et Fabiola, nées en 1988 en Polynésie française, avec sa première épouse Laurence. Il a eu une fille baptisée Jeanne en 1998 avec la comédienne Caroline Berg. Mais c'est avec Gersende Dufromentel qu'il fait sa vie depuis le début des années 2000... et c'est avec elle qu'il a complété cette grande famille formidable !

Les amoureux se sont rencontrés alors que Gersende Dufromentel était étudiante en 3e année au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Ce coup de foudre s'est peut-être réalisé grâce à une passion commune. Après tout, Francis Perrin a plusieurs fois donné la réplique à son épouse au théâtre, dans Comme un arbre penché, par exemple, ou dans la pièce Même heure l'année prochaine, qui évoquait l'adultère dans un couple. Mais l'acteur, en dehors des planches, a juré fidélité face à l'éternel. Il s'est marié avec sa partenaire en 2002.

Leurs sentiments se sont très vite concrétisés puisque cette même année, Gersende Dufromentel accouchait de Louis, leur premier enfant commun. Ils ont également eu Clarisse en 2004 et Baptiste en 2005. Hélas, la naissance du petit dernier a été bercée d'idées sombres. Alors que chacun se réjouissait de cette naissance, Louis a été diagnostiqué d'une forme sévère d'autisme. Son père a sombré dans l'alcoolisme, sa mère est tombée malade. Mais tout ceci n'est, heureusement, qu'un mauvais souvenir. Ce petit monde avait déménagé à Lille pour tester la technique de stimulation Applied Behavior Analysis et le jeune homme est aujourd'hui parfaitement autonome.

"Louis s'auto-mutilait, ne dormait pas, ne marchait pas et ne parlait pas, expliquait Francis Perrin. Il a fallu lui apprendre tout ça." Cette histoire, Gersende Dufromentel et son époux l'ont racontée en détails dans un livre qu'ils ont écrit ensemble, intitulé Louis, pas à pas et paru en 2013.