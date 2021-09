Francis Perrin fier de son fils autiste et de ses "progrès phénoménaux"

Présent dans 20h30 Le Samedi, diffusée le 4 septembre 2021 sur France 2, Francis Perrin s'est exprimé, à coeur ouvert, au sujet de son fils Louis Perrin (19 ans). Pour l'occasion, le comédien de 73 ans est également revenu sur la maladie de son enfant, diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. Une dure étape pour l'acteur qui, à l'époque, s'était réfugié dans l'alcool après avoir appris la nouvelle.

À l'affiche de L'École des femmes de Molière, prochainement au théâtre Tête d'Or à Lyon, père et fils seront réunis sur les planches jusqu'au 23 octobre prochain. "Mon épouse Gersende et notre fille, Clarisse, seront également sur scène", a indiqué l'acteur. Concernant son fils, Francis Perrin n'a pas tari d'éloges en soulignant les "progrès phénoménaux" que son fils a réalisé au cours des années. "Il est autonome, il parle, il est heureux. Ça, c'est ce qu'on voulait d'abord. Qu'il soit heureux, qu'il ne soit pas malheureux", a ensuite indiqué le père de famille. Une maladie que l'acteur considéré comme étant "un cadeau fardeau". Mais qui, au fur et à mesure des années, "a surtout été un cadeau" pour le couple.

Un père très fier de son fils

Interrogé par Télé-Loisirs en 2018, Francis Perrin s'était déjà exprimé sur l'handicap de son enfant : "Un ponte de l'hôpital Necker nous a dit : "Vous pouvez faire le deuil de votre enfant !", d'autres ont mis en cause la différence d'âge entre nous, le métier de comédienne de la maman et même ses cheveux roux. Gersende a été laminée !" Un triste souvenir pour son épouse qui avait été la cible des nombreux diagnostics.

Si le jeune homme se porte aussi bien aujourd'hui, c'est notamment grâce aux efforts de l'acteur et de son épouse qui, au cours des années, lui ont fait l'école à la maison face aux refus de nombreux établissements spécialisés. Dans le livre-témoignage Louis : Pas à pas (Éditions JC Lattès), l'acteur de Demain Nous Appartient avait partagé les nombreuses épreuves qu'il a traversé avec son enfant. Notamment lorsque ce dernier s'auto-mutilait.