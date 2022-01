Chimène Badi émue aux larmes face à Nicoletta et Francis Perrin dans La Boîte à secrets

Faustine Bollaert est de retour avec un nouveau numéro de La Boîte à secrets, le dixième, le vendredi 28 février 2022, sur France 3. Un inédit une fois de plus exceptionnel, avec des invités de marque qui n'étaient pas au bout de leur surprise.

La présentatrice de 42 ans s'est une fois de plus entourée d'artistes d'exception pour leur offrir un moment inoubliable, avec La Boîte à secrets. La chanteuse Chimène Badi (39 ans) a accepté l'invitation de Faustine Bollaert. La jeune femme qui partage la vie d'un certain Julien était sublime, tout de noir vêtue. Elle avait en effet opté pour un pantalon en cuir, une veste longue et des sandales. Sur le plateau, l'interprète de Entre Nous a donné de la voix, mais pas que. Elle a aussi reçu une belle surprise qui l'a fait pleurer de joie. La venue de son papa comme le dévoile la bande annonce de l'émission.

Chimène Badi n'est pas la seule à avoir passé un moment inoubliable. La chanteuse Nicoletta a aussi eu le plaisir de participer au programme et son sourire en disait long sur son état d'esprit. Tout comme celui de l'acteur, scénariste et réalisateur français Francis Perrin. On ne sait pas encore ce qui l'attend mais dans les images dévoilées par la troisième chaîne, on note la présence de Bilal Hassani. Le chanteur qui a brillé lors de la dernière saison de Danse avec les stars a fait le show pour l'un des invités, vêtu d'une tenue couleur lavande et d'une perruque rousse.