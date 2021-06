Chimène Badi en couple depuis 7 ans... mais pas maman : "Je ne ressens pas ce désir et je l'assume !"

D'après un chiffre de l'Institut National d'Études démographiques, 4,5% des femmes de 18 à 79 ans ne souhaitent pas devenir mère. Elles sont donc un million en France, environ, à être traitées quotidiennement comme des bêtes curieuses. C'est pourquoi Chimène Badi expose son envie de ne pas avoir envie publiquement. Cette absence de besoin de maternité qu'elle n'est pas la seule à expérimenter. Invitée sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui, la jeune chanteuse de 38 ans, en couple mais pas maman, a rappelé que ce sentiment remontait à l'enfance.

"Je me souviens que quand j'étais petite et que je jouais avec mes amis, dans les cours d'école, souvent c'était le jeu du papa et de la maman, du mariage, de l'enfant, explique-t-elle à Faustine Bollaert sur France 2. C'était déjà un problème pour moi, je refusais immédiatement de jouer. Ça me posait un souci." On avait beau lui dire que ça passerait avec le temps - ou quelqu'un d'autre -, Chimène Badi a toujours conservé cette sensation. Alors même qu'elle est en couple depuis 7 ans avec un certain Julien, qu'elle considère comme "l'homme de sa vie".