Chimène Badi en couple avec Julien : grâce à lui, elle est "à l'aise" avec son corps

Dans les colonnes de Gala, Chimène Badi évoque un sujet dont elle ne parle que rarement : sa vie de couple. Amoureuse du même homme depuis sept ans, la chanteuse a raconté leur histoire dans les colonnes de nos confrères, le mercredi 11 novembre 2020. "Julien m'a fait grandir, confie-t-elle. Je suis devenue femme, grâce à lui. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon corps, je n'évite plus le miroir. Depuis que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Je n'ai plus besoin de faire de régime, c'est comme si quelque chose s'était débloqué."

Julien a surtout eu une influence plus que bénéfique sur Chimène Badi. Il ne cesse de la tirer vers le haut. "Penses à toi mon coeur, et tout ira bien", lui répète-il. Au lieu de "perdre du poids pour [se] sentir mieux", elle est plutôt dans le "Je me sens mieux donc je perds naturellement du poids", explique Julien, son compagnon. "Son expérience et sa carrière ont prouvé que tout fonctionne pour elle quand elle va puiser en elle et qu'elle prend ses propres décisions. Ça lui a demandé du temps, mais aujourd'hui personne ne peut décider à sa place", estime cet éducateur sportif qui s'occupe de personnes handicapées.

Auprès de nos confrères, Chimène Badi et Julien évoquent leur rencontre en 2014, par le biais d'une amie commune. Elle se trouvait alors dans le Sud de la France, sa mère étant tombée malade. "Je suis passée voir mon amie à son travail afin d'observer de loin le jeune homme en question. Il m'a tout de suite plu, je l'ai trouvé beau et charmant. J'y suis retournée à plusieurs reprises, mettant tout en oeuvre pour qu'il me repère : ultra-féminine en jupe courte, maquillée. Et je lui ai fait parvenir un mot", se souvient-elle.

Pour séduire Julien, elle lui écrit "une lettre, à l'ancienne"

"Elle m'a écrit une lettre, à l'ancienne !, sourit Julien. Ça peut sembler inconscient de la part de quelqu'un de connu, moi, ça m'a touché en plein coeur. J'ai trouvé la démarche très romantique. J'avais hâte de la rencontrer et de la découvrir. Et moi aussi, je la trouvais charmante..."

Au final, Chimène Badi et son homme se sont trouvés de nombreux points communs. "Car ce que je ne savais pas, c'est que non seulement Julien faisait du théâtre mais était aussi musicien. Alors fatalement, à l'issue de la représentation, on est allé boire un verre, et on a discuté pendant des heures", raconte l'artiste de 38 ans.

Celle qui s'est levée contre la montée de la haine envers les musulmans en France en est désormais certaine : Julien restera à ses côtés toute sa vie. "Il a une grande capacité d'écoute, il m'a ouverte sur le monde et m'a permis de me cultiver. Il ne m'a pas poussée, il m'a juste portée. Grâce à lui, aujourd'hui, je me sens accomplie. Julien est l'homme de ma vie", a-t-elle conclu.

Retrouvez l'interview de Chimène Badi en intégralité dans le dernier numéro de Gala.