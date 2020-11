Chimène Badi refuse d'avoir des enfants : la chanteuse explique ce choix

Sur scène comme à la maison, c'est une personne lumineuse et épanouie. Musicalement, Chimène Badi poursuit son petit bonhomme de chemin et a sorti, en 2019, un septième album studio qui porte sobrement son prénom. Elle est également une grande amoureuse. Depuis sept ans, elle évolue au bras de son compagnon Julien, rencontré grâce à une amie commune. Et si leur avenir semble tout tracé... pas d'enfant à l'horizon.

Ce n'est pas quelque chose qui m'appelle

"Je ne souhaite pas avoir d'enfant, a-t-elle avoué à Evelyne Thomas sur Non Stop People, le 16 novembre 2020. Ce n'est pas quelque chose qui m'appelle, depuis toute jeune... Ça ne m'a jamais appelée. J'adore les enfants, je suis tatie, je suis marraine. J'ai la cote avec les enfants, c'est même facile. Mais effectivement c'est quelque chose qui ne m'appelle pas." Cette thématique, Chimène Badi l'avait déjà abordée dans le titre Juste une femme, dans son dernier opus. Une chanson écrite par l'un des membres de son équipe après l'avoir entendue tenir un tel discours, un soir autour d'une table.

Pour autant, on peut être une femme accomplie

"C'est un sujet encore tabou, complexe à aborder, regrette l'ancienne candidate de l'émission Popstars. J'ai pensé à toutes les femmes qui étaient comme moi. Les femmes qui se battent pour avoir des enfants, je les comprends très bien. Mais je fais partie de celles qui n'en ressentent pas le besoin et j'avais juste envie de dire que ce n'est pas grave et que pour autant, on peut être une femme accomplie." Le temps qui passe ne semble pas effrayer l'artiste de 38 ans. Sa seule crainte étant de voir vieillir puis disparaître ses parents. Et cette peur, elle ne la transmettra pas. Bébé ou non, Chimène Badi se voit avancer dans la vie auprès de son Julien. Pour eux, les choses resteront simplement Entre nous...