Chimène Badi : Son impressionnante évolution physique depuis Popstars

Depuis sa révélation dans l'émission Popstars en 2002, Chimène Badi a totalement changé de look et de style au fil des années. Discrète jeune femme brune lors de la sortie de son premier album Entre nous en 2003, l'artiste a ensuite osé différentes coiffures pour mettre en valeur son visage. Coupe au carré en 2004 lors de la parution de son second album Dis moi que tu m'aimes, elle a ensuite tenté de sublimer ses traits en adoptant une chevelure bouclée avec des mèches caramel. En 2010, la voilà de nouveau plus sage, elle revient à une coloration uniforme châtain plus douce. Coup de projecteur en 2011 lors de la sortie de l'album de reprises Gospel & Soul, l'ancienne protégée de Valery Zeitoun étonne et apparaît avec coupe courte à la garçonne associée à une longue frange blonde.

Adepte du blond, l'artiste conservera cette couleur jusqu'en 2015. Plus confiante et plus sûre d'elle, l'interprète du titre Je viens du Sud a ensuite osé différents looks allant de la frange avec des boucles sauvages à une chevelure ultralisse comme lors de son passage en 2013 à The Voice en tant que coach vocal pour l'équipe de Florent Pagny. En 2015, la chanteuse change encore de coiffure à l'occasion de la sortie de son album Au-delà des maux. Rousse incendiaire, Chimène démontre une fois de plus qu'elle n'est plus l'adolescente timide de ses débuts.

Tie and dye, carré droit, balayages blonds ou colorations, Chimène a tout essayé et semble désormais désireuse de revenir à sa couleur naturelle. D'ailleurs depuis la sortie de son dernier album naturellement intitulé Chimène (sorti en 2019), l'ancienne finaliste de l'émission Destination Eurovision a retrouvé ses longs cheveux châtains. Très amincie depuis plusieurs mois, elle a également adopté une nouvelle alimentation et un train de vie plus équilibré rythmé par le sport. Mais d'ailleurs, ne dit-on pas qu'une femme qui change de coiffure est une femme qui s'apprête à changer de vie ?