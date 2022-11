Chris Marques : Apparition lumineuse aux côtés de sa chérie Jaclyn, rares photos du couple

Chris Marques, qui est très attendu ce vendredi pour la finale de la douzième saison de Danse avec les stars, était à Bordeaux ce mercredi 9 novembre, à l'occasion de l'avant-première du film Mon héroïne au cinéma UGC Ciné Cité Bassins à Flot. Il n'était pas seul mais accompagné de sa chérie Jaclyn Spencer, avec laquelle il a échangé quelques moments de complicité, sous les yeux de la réalisatrice du film projeté : Noémie Lefort.

Pour rappel, les apparitions des tourtereaux se font assez rares. S'ils s'octroient parfois quelques soirées devant les caméras, cela reste occasionnel. En interview aussi, Chris Marques n'est pas du genre à se confier sur sa relation avec la danseuse britannique. Mais là aussi, il y a des exceptions. À l'instar de cet entretien qu'il a accordé à nos confrères du magazine Ici Paris l'année dernière, et dans lequel il s'est confié sur sa vie sentimentale.

"Fiancés depuis quinze ans" mais "pas mariés"

Il avait notamment expliqué que, malgré le fait qu'ils se soient rencontrés lors d'un concours de danse en 1997, la technicité de leurs pas n'avait eu aucun impact sur leur envie d'en apprendre davantage sur l'autre. "Ce n'était pas du tout un critère. Notre rencontre s'est faite à travers la danse, mais pas à cause de la danse", a-t-il ainsi précisé. Il a également profité de cette discussion pour clarifier leur statut amoureux : "On est fiancés depuis quinze ans et pas mariés. Peut-être un jour, mais nous n'y attachons que peu d'importance".

À noter qu'il a également eu quelques mots pour leur fils Jackson, né le 18 octobre 2016. Un jeune garçon qui a déjà, visiblement, le rythme dans la peau : "Il adore bouger et danse dès qu'il entend de la musique. C'est un fou de hard rock pour le moment. Quand il était bébé, il avait récupéré sur le plateau de l'émission l'une des pancartes de notes du jury et quand il me voit à la télé aujourd'hui, il la sort et crie : 'C'est un 10, papa !' Il nous amuse beaucoup", avait raconté Chris Marques avec beaucoup d'enthousiasme.

Reste à savoir si le petit Jackson prendra exemple sur ses parents et se lancera dans une carrière de danseur professionnel lorsqu'il sera grand... Affaire à suivre !