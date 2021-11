Christian Vadim recasé : rares confidences sur le couple qu'il forme avec une comédienne...

Christian Vadim n'est plus célibataire. Celui que l'on a longtemps connu au bras de Julia Livage, la mère de ses deux enfants, a rencontré une nouvelle femme après leur rupture. A 58 ans, le comédien est désormais en couple avec une partenaire de théâtre.

S'il ne refuse pas d'évoquer sa vie intime, Christian Vadim reconnait toutefois qu'il entretient volontairement la discrétion, "une marque de fabrique" de sa famille, lui qui est le fils de Catherine Deneuve et Roger Vadim. "Je connais le prix à payer à la célébrité. Et c'est hors de prix !", dit-il dans les pages de Closer, pour justifier qu'il se tienne relativement à l'écart des projecteurs. C'est donc cette discrétion qui justifie qu'il n'avait jamais vraiment évoqué la fin de son couple avec Julia Livage, mère de ses enfants Lou (11 ans) et Mona (9 ans) ; celle-ci est devenue maman pour la troisième fois en juillet dernier. Après quinze ans de relation, ils s'étaient séparés, le comédien estimant que sa carrière au théâtre, qui l'occupe les soirs et les week-ends, avait sans doute joué un rôle. "J'imagine que Julia s'est lassée de moi", dit-il.

Mais le théâtre ne lui a pas apporté que des malheurs, bien au contraire. C'est par ce biais qu'il a rencontré sa nouvelle compagne, la comédienne Nadège Méziat ! Ils se sont rencontrés en jouant ensemble dans la pièce La fille sur la banquette arrière... "Une complicité professionnelle s'est instaurée. Quand on s'est séparé avec Julia, j'ai revu Nadège qui écrivait pour le théâtre. Nous vivons ensemble depuis quatre ans. Et nous serons au festival d'Avignon 2022 dans une pièce qu'elle a écrit spécialement pour nous deux : Sur le quai", relate-t-il. Actuellement ils partagent les planches pour les besoins de la pièce Pair et manque, qu'il a mis en scène et qu'elle a écrit.

