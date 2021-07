Julia Livage (Télématin) maman pour la 3e fois : adorable vidéo pour présenter son fils !

Julia Livage attendait sans doute ce moment avec une grande impatience. La chroniqueuse de Télématin, aux commandes depuis plusieurs années de la rubrique web, en alternance avec Laura Tenoudji, est enfin arrivée au terme de sa grossesse. Sa dernière publication postée sur Instagram ce samedi 3 juillet 2021 ne laisse plus de place au doute : son troisième enfant est bel et bien né ! Il s'agit d'un petit garçon, comme elle l'avait déjà révélé précédemment avec discrétion.

Pour annoncer la bonne nouvelle, la chroniqueuse a partagé une vidéo depuis la maternité des Diaconesses, à Paris, où elle a accouché. Sur les images, elle caresse tendrement le tout petit pied de son fils. En légende, elle exprime tout son amour pour lui, révélant au passage son prénom. "Andréa. Tu es là depuis quelques heures seulement et j'ai déjà tant de choses à te dire, tellement d'amour à te donner et de personnes à te présenter... Une belle et grande famille t'attend, celle du coeur et celle du sang... Quelle magie, quelle folie, quel bonheur... Merci @flo_chauvet_ pour cette magnifique rencontre, pour cette nouvelle chance", lit-on.