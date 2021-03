Julia Livage (Télématin) enceinte : a-t-elle révélé le sexe de bébé ? Une photo interpelle

Tic tac, tic tac... Plus que quelques semaines à attendre pour Julia Livage avant de rencontrer son nouvel enfant. En effet, la chroniqueuse de Télématin, aux commandes depuis plusieurs années de la rubrique web en alternance avec Laura Tenoudji, a déjà bien entamé sa grossesse, laquelle a été révélée au grand jour au mois de janvier dernier. Il s'agira de son troisième enfant, mais du premier avec son compagnon Florent Chauvet, un comédien et metteur en scène qu'elle fréquente depuis un petit moment.

D'ordinaire très discret sur leur vie privée, le couple a peut-être offert un grand scoop à leurs abonnés sur Instagram ce jeudi 25 mars 2021, à savoir le sexe du bébé. En effet, via leur story, Julia Livage et Florent Chauvet ont partagé la même photo, celle où la journaliste est tranquillement allongée sur le canapé, le bidon à l'air pour laisser à découvert son énorme baby-bump. Une de ses filles est tendrement posée contre celui-ci. Et un détail interpelle ! Julia Livage a pris soin d'annoter "Baby boy is on our mind" (comprenez "bébé garçon est dans nos pensées"), en lettres bleues qui plus est. Alors, la jolie blonde vient-elle d'annoncer qu'elle s'apprêtait à avoir un fils ? Seul le temps le confirmera ou non.

En attendant, nul doute que la collègue de Laurent Bignolas sur France 2 est sur un petit nuage avec son chéri Florent. Ce qui la pousse à lui faire des déclarations d'amour publique comme jamais auparavant. "Je fête l'amour plus que les amoureux... L'amour pour l'homme dont je porte l'enfant, celui qui a su merveilleusement se faire aimer par mes filles", a-t-elle écrit le jour de la Saint-Valentin en février dernier.

Auparavant, Julia Livage a été mariée à Christian Vadim, le fils de Catherine Deneuve et Roger Vadim. Ensemble, ils ont eu deux filles, Mona et Lou, nées en 2012 et 2010.