Christine and the Queens et Charli XCX : Déchaînées chez Jimmy Fallon

Éducation, mode, musique... Septembre est le mois de la rentrée pour tous ! Christine and the Queens a fait la sienne sur deux prestigieux plateaux télé, à Londres et New York. Charli XCX et elle les ont embrasés en y interprétant leur première collaboration.

En juillet 2019, Charli XCX a sorti Gone, titre de sa chanson avec Christine and the Queens, extraite de son nouvel album (Charli, sorti le 13 septembre). En début de semaine, les deux femmes ont interprété le single dans l'émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, sur la chaîne NBC.

Sur une scène inspirée du décor du clip de la chanson, Charlotte et Héloïse (les vrais prénoms de Charli XCX et Christine and the Queens) ont régalé les spectateurs et téléspectateurs. Elles ont conclu leur performance sur une accolade, un geste affectif qui déplaira peut-être aux auteurs d'attaques haineuses et homophobes à son encontre.

Début septembre, Christine and the Queens et Charli XCX s'étaient produites sur le plateau du Jonathan Ross Show, puis dans le studio BBC 1Xtra Lounge, à Londres. La Française de 31 ans a retrouvé le chemin des scènes après un drame survenu au printemps : la mort de sa mère, ancien professeur de lettres classiques. Après cette disparition, Christine and the Queens avait annulé son set au festival Coachella.