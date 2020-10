Christine Kelly et l'équipe de "Face à l'info" à l'isolement : Eric Zemmour "symptomatique"

Le virus circule trop vite et le taux de positivité des tests a bondi, réalisant de tristes records depuis le déconfinement. Les personnes âgées sont certes les plus à risque mais ce sont bien tous les Français qui sont concernés par cette crise sanitaire. Les téléspectateurs de CNews ont pu se faire une raison mercredi 7 octobre 2020.

Et pour cause, alors qu'elle s'apprêtait à rendre l'antenne de son émission Face à l'info, Christine Kelly a appris une bien mauvaise nouvelle. Elle explique : "Je voudrais annoncer à nos téléspectateurs et à vous aussi, qu'on a appris à l'instant une suspicion d'un cas de Covid au sein de l'équipe de Face à l'info. La direction générale vient de m'informer qu'en vertu des règles sanitaires, nous sommes tous les cinq mis en septaine. On vous tient au courant. Soyez prudent." Reste à savoir comment CNews va gérer cette crise interne.

Déjà pendant l'émission, le chroniqueur controversé Eric Zemmour est apparu en visioconférence, depuis un bureau isolé de la rédaction. "Bonsoir à Eric Zemmour qui est exceptionnellement ce soir un peu loin et en même temps proche par FaceTime. Vous n'avez pas pu être là, mais vous êtes là quand même", lui avait adressé Christine Kelly sans apporter davantage d'explications.

Mais d'après les informations du Parisien , Eric Zemmour pourrait bien avoir été touché par le coronavirus. Dès mercredi matin, il a été rapporté qu'il est arrivé dans les studios de Paris Première "fiévreux". Selon le protocole à suivre, le polémiste a donc pris sa température avant d'effectuer un test de dépistage du Covid-19. Après quoi, il a pu enregistrer son émission hebdomadaire Zemmour et Naulleau depuis sa loge, d'où il a déclaré : "Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire symptomatique... Mais j'ai un peu de fièvre, donc voilà. Ce n'est pas extraordinaire, non plus." À 18h30, il a enchaîné avec Face à l'info mais là encore il a été décidé qu'il n'interviendra pas en plateau avec Christine Kelly et le reste de l'équipe.

Ces dernières 24 heures, plus de 18.700 cas de coronavirus ont été diagnostiqués.