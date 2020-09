Christophe Hondelatte bientôt opéré : il dévoile une photo improbable

La rentrée avait pourtant bien commencé pour Christophe Hondelatte. Comme chaque année depuis 2016 maintenant, il retrouvait sa place sur Europe 1 en quotidienne de 14h à 15h pour présenter Hondelatte raconte, son émission consacrée aux faits divers, qui rencontre toujours autant de succès.

Malheureusement pour ses fidèles auditeurs, Christophe Hondelatte va devoir s'absenter des antennes quelque temps en raison d'une opération chirurgicale. En effet, comme il l'a annoncé sur Twitter ce mardi 29 septembre 2020, le journaliste a développé une tumeur bénigne au pire des endroits pour son travail. "Les amis, un polype de la taille d'une 'couille de lapin', a poussé sur ma corde vocale ! J'ai l'habitude, c'est mon 3e. Je vais devoir me faire opérer", a-t-il expliqué en légende d'une photo de cette fameuse "couille de lapin". Pour pallier ce manque, des best off d'Hondelatte raconte seront reproposés sur Europe 1. "J'avais des histoires d'avance, mais il y aura des rediff...", précise-t-il sans pour autant avancer une quelconque date de retour.

Les internautes ont été nombreux à faire preuve de bienveillance dans son fil de commentaires, lui souhaitant un prompt rétablissement. La publication de l'animateur les a également beaucoup amusés, suscitant quelques fins jeux de mots. "Si Hondelatte ne peut plus raconter le monde part en couilles", "Bon rétablissement après l'ablation de cette couille", peut-on lire.