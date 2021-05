Christopher Bayemi (Luther) handicapé pendant un an, son rêve brisé à tout jamais

C'est ce qu'on appelle un saut dans l'inconnu ! Relativement anonyme depuis le début de sa carrière artistique, Christopher Bayemi se voit propulsé à la tête de la dernière superproduction de TF1, Luther. Inspirée de la série anglaise du même nom, l'acteur français reprend le personnage interprété par l'excellent Idris Elba dans la version originale. Christopher Bayemi fait partie d'un casting cinq étoiles qui comprend égalementNadia Farès, Sagamore Stévenin, Thierry Frémont ou encore Chloé Jouannet, et est donc lancé dans le grand bain de la plus belle des manières.

Une blessure au genou déterminante

Alors qu'on pourrait s'imaginer que Christopher Bayemi est un passionné de cinéma depuis sa tendre enfance et qu'il souhaite devenir acteur depuis des années, ce n'est en réalité pas du tout le cas ! Sa première passion a été le sport. Jeune, il intègre une classe de sport-étude spécialisée en athlétisme puis est appelé en équipe de France junior. Un rêve qui se réalise, avant qu'il ne se brise lorsque l'acteur a 19 ans et qu'une blessure au genou ne stoppe sa progression. Il va alors rester handicapé pendant un an comme il le révèle pour Paris Match.

Le partenaire de jeu de Chloé Jouannet va alors dire adieu à ses rêves de gloire pour devenir éducateur sportive. Il commence alors à s'intéresser au métier d'acteur. "Je n'ai pas osé me lancer avant, mais il me fallait une activité où mon corps et mon esprit étaient moteurs, pas spectateurs. À 22 ans, j'ai décidé de prendre des cours de comédie", révèle-t-il.

Désormais à l'affiche de Luther, celui que l'on a récemment vu dans HPI, espère être à la hauteur de l'un de ses acteurs préférés, qui a incarné le rôle pendant cinq saisons dans la version anglaise. "Quand j'étais petit, les seuls comédiens auxquels je pouvais m'identifier étaient anglais ou américains. (...) Je suivais assidûment les carrières de ceux qui se démarquaient, et Idris Elba en faisait partie", assure-t-il.