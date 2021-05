Audrey Fleurot exaspère le scénariste de la série HPI : "Si vous l'écoutez, elle a tout fait !"

La série HPI fait l'unanimité depuis que TF1 a diffusé ses premiers épisodes... et atteint une audience historique ! Le jeudi 20 mai 2021, la chaîne proposera finalement la clôture de cette saison et les téléspectateurs devront attendre longuement avant d'avoir des nouvelles des aventures extraordinaires de Morgane Alvaro. Mais les équipes parviendront-elles à s'entendre avec harmonie afin de poursuivre les tournages ? Rien n'est moins sûr puisque Nicolas Jean, l'un des scénaristes du programme, semble un peu agacé par Audrey Fleurot, qui porte pourtant sa création à bout de bras.

Il faut dire que HPI est un projet qui lui tenait à coeur. Nicolas Jean, qui a également travaillé sur Demain nous appartient pour TF1, a eu l'idée du personnage survoltée de Morgane Alvaro il y a quatre ans. Comme il l'a révélé ce jeudi 13 mai dans Le Point Pop, un de ses fils est lui-même doté d'un Haut Potentiel Intellectuel. "Cela fait longtemps que je voulais créer un personnage qui lui ressemble, un personnage qui vive dans un monde qui ne lui est pas adapté", explique-t-il. Voilà pourquoi il s'agace en lisant certains propos d'Audrey Fleurot, qui assure avoir mis sa patte dans la création du personnage.

On ne sait même pas à quoi on a servi ni ce qu'on a foutu pendant deux ans

"Nous, quand on tourne, les textes sont hyperverrouillés avec les acteurs, le réalisateur et la chaîne, poursuit-il. Si vous l'écoutez, elle a tout fait. On ne sait même pas à quoi on a servi ni ce qu'on a foutu pendant deux ans. Je ne lui en veux pas. Quand on choisit d'être comédien, c'est parce qu'on aime être dans la lumière. Ce n'est pas la première fois qu'on me la fait celle-là, et sûrement pas la dernière." Interrogée par le magazine TV Grandes Chaînes, la jeune maman avait effectivement expliqué qu'elle avait "vraiment pu participer aux dialogues" et qu'elle était notamment responsable de l'humour de son personnage.

HPI : la série renouvelée pour une saison 2 ?

Patrice Onfray, le producteur exécutif de la série policière de TF1, a confirmé à La Voix du Nord l'arrivée prochaine d'une deuxième saison, déjà "en cours d'écriture". "Difficile de garder le secret, a-t-il précisé, puisqu'on a commencé à prévenir les techniciens !" Il faudra donc que tout ce petit monde parvienne à s'entendre...