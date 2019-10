Cindy (Koh-lanta) mordue au visage il y a un an : photos chocs et explications

Cindy, candidate de Koh-Lanta, la guerre des chefs (2019), s'ennuie ferme en attendant d'accoucher. Elle passe donc du temps sur les réseaux sociaux et en profite pour interagir avec ses abonnés. Mercredi 9 octobre 2019, elle en a d'ailleurs dit beaucoup sur Instagram, photos (un peu choquantes) à l'appui.

La jolie blonde, qui attend son premier enfant et sera bientôt mariée, a révélé cinq choses que ses abonnés ne savaient pas sur elle. Ainsi a-t-on appris que Cindy avait été victime d'un accident assez grave il y a un an et demi. "J'ai 50 points de suture visage suite à une morsure de chien", a-t-elle écrit. Et comme beaucoup de ses abonnés ont souhaité en savoir plus, elle a décidé de se confier dans une autre story. En plus de ses explications, elle a diffusé un montage de photos de son visage au moment de l'accident et après l'opération.

Mes chers followers, ne vous inquiétez pas je vais bien ! Plutôt que de devoir raconter en boucle mon histoire car je garde des petites séquelles (cicatrices et sourire de travers, c'est moi le joker !), sachez que je n'ai pas d'herpès ni le nez qui suinte; je n'ai pas fait de combat de boxe, j'ai juste été mordue par un chien au visage, donc même si j'ai fait concurrence à Igor et Grichka [Igor et Grichka Bogdanov, NDLR] un moment, je récupère bien !", a-t-elle écrit. Et de conclure : "J'ai eu la chance d'avoir un super chirurgien maxillo-facial aux urgences qui a fait un super boulot ! C'est derrière moi maintenant, j'ai eu beaucoup de chance."

Cindy peut se rassurer. Lesdites "petites séquelles de cet incident" ne se voient pas et elle est sublime.