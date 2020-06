Claire Chazal retrouve son ex-compagnon Arnaud Lemaire qui a bien changé...

Le gouvernement l'avait annoncé : l'été sera "apprenant" ! La faute à la pandémie de coronavirus qui empêche la tenue de concerts, spectacles ou festivals, lieux de rassemblements de milliers de personnes. Le déconfinement a toutefois permis l'ouverture de divers établissements. Le 22 juin, les amateurs d'art ont pu se retrouver à la Halle de la Villette, à Paris.

Le ministre de la Culture, Franck Riester, s'était déplacé pour découvrir Jam Capsule, une expérience culturelle immersive sonore et visuelle. Le public était invité à prendre part au projet grâce à une surface de vidéoprojection de plus de 2500 m² pour voyager au coeur d'une série d'expositions thématiques sur l'environnement, la peinture, la société, la danse, le patrimoine, l'intelligence artificielle, le monde ou le street art. Le ministre était accompagné de Didier Fusillier (président de la Villette) et de l'ancien ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres. L'événement se tient jusqu'au 12 septembre 2020.

On a aussi pu voir la journaliste et présentatrice Claire Chazal, en tenue décontractée chic composée d'une veste de tailleur noire ouverte sur un chemisier blanc, un simple jean et des sandales ouvertes laissant voir des doigts de pieds vernis en rouge. La journaliste de 63 ans, qui anime l'émission Passage des arts sur France 5, a pu croiser son ex-compagnon Arnaud Lemaire. Ce dernier, aujourd'hui âgé de 44 ans, n'était pas reconnaissable au premier coup d'oeil, la faute à une barbe de quelques jours, une moustache bien fournie, des cheveux longs et une paire de lunettes. Un attirail que le mannequin n'affichait pas il y a moins d'un an.

Les ex-amants ont vécu une belle histoire de coeur pendant huit ans. Mais, en 2015, c'est la rupture. Ils sont cependant restés en très bons termes. "Arnaud, c'était vraiment le contraire d'un séducteur. Il possède une séduction innée, mais il n'en joue jamais. Un être pur, candide, d'une sincérité totale. Il a une âme d'enfant. (...) Il a manqué une dimension dans notre relation. (...) Notre lien demeure", avait-elle ainsi confié l'an dernier à Paris Match.