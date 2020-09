Claire Keim : Pourquoi elle n'a jamais voulu se marier avec Bixente Lizarazu

Ça y est. Infidèle reprend, dès le jeudi 1er octobre sur TF1. C'est pour en faire la promotion que Claire Keim a accordé une interview à Télé Poche, paru le lundi 21 septembre 2020. L'occasion pour l'actrice française d'en dire un peu plus sur sa propre relation amoureuse, elle qui est en couple avec Bixente Lizarazu depuis plus de quatorze ans.

Questionnée sur le sujet du mariage, qui est plutôt montré sous un mauvais jour dans la série, Claire Keim a expliqué pourquoi elle n'avait jamais voulu sauter le pas. "Je n'ai rien ni pour ni contre le mariage, mais ce n'est pas parce que j'aime que je dois me marier. J'aurais peur que quelque chose s'installe. Or, quand on est certain d'obtenir ce que l'on veut, c'est là qu'on prend le risque de le perdre. L'amour, c'est beau parce que c'est fragile", explique-t-elle joliment.

Si Claire Keim a choisi de ne pas se marier, malgré la naissance de leur fille Uhaina (12 ans) en 2008, c'est justement pour ne pas perdre cette vulnérabilité qui lui plaît tant. "J'aime bien les histoires qui durent", ajoute-t-elle pour nos confrères.

Un si bel équilibre mis en péril par le confinement. Lors de ce moment hors du temps, vivre constamment avec sa moitié n'a pas été simple pour tout le monde. "Je me garderais bien de donner le moindre conseil ! On fait ce qu'on peut, on essaie d'avoir un peu plus de patience et d'indulgence, on essaie de deviner la météo de l'autre et on adapte les journées en fonction", avait-elle confié, avec honnêteté, à notre micro en mars dernier.

Très discrets sur leur intimité, Claire Keim (45 ans) et Bixente Lizarzu (50 ans) n'évoquent que très rarement leur histoire, qu'ils préfèrent vivre dans la discrétion.

