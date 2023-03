Claire Nadeau : Le père de sa fille Zoé était un célèbre acteur, vu dans des émissions cultes !

Comment évoquer Les Tuches, diffusé ce mercredi soir sur TMC, sans citer Mamie Suze, un personnage mythique de la saga, incarné par Claire Nadeau ? Cette dernière brille à l'écran dans cette comédie familiale. En parlant de famille, elle a pu se réjouir en 2018, soit sept ans après la sortie du film, de voir que sa fille Zoé, qui est elle aussi actrice, a rejoint le casting pour le troisième opus. Une fierté pour l'actrice de 77 ans. Le père de Zoé l'aurait sous doute été tout autant, lui qui est décédé en mars 2012 des suites d'un cancer.

Il s'appelait Philippe Bruneau, et était d'ailleurs lui aussi acteur. C'est même grâce à lui que Claire Nadeau a commencé à participer à l'aventure du café-théâtre dans les années 70. Les deux tourtereaux ont notamment partagé la scène pendant des années avec la pièce Elle voit des nains partout, écrite par l'acteur. Ce dernier a également brillé au cinéma à travers des rôles mythiques, que ce soit dans Roi de coeur de Philippe de Broca, dans Salut l'artiste d'Yves Robert, dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine de Coluche ou encore dans Un Indien dans la ville d'Hervé Palud. Il a aussi été le fidèle de Stéphane Collaro dans des émissions télévisées cultes telles que Collaro Show, Coco Boy et Cocoriboy.

J'étais timide

C'est donc tout naturellement qu'en observant les incroyables parcours et carrières de ses parents que Zoé s'est lancée à son tour dans cette profession. Mais elle avait dans un premier temps beaucoup appréhendé ses débuts dans ce milieu. "Ce métier me faisait peur. J'étais timide... Une copine de ma mère lui a un jour demandé si je pouvais passer un casting, et elle a refusé. Elle avait raison : pour faire ce métier, il faut être solide", se souvenait-elle en octobre dernier dans les pages du magazine Télé Star, alors qu'elle était venue parler de son rôle principal dans la fiction courte J'étais à ça, diffusé du lundi au vendredi soir dans l'émission C à Vous.

Un programme dans lequel figure également sa célèbre mère, ce qui explique notamment la raison pour laquelle Claire Nadeau était également présente lors de cet entretien, et a ainsi pu réagir à ce que venait de dire sa fille par rapport à ce casting manqué. "J'avais certainement peur qu'elle soit confrontée au fait de ne pas être prise. Je voulais sûrement la protéger", s'était à son tour rappelée l'ancienne compagne de Philippe Bruneau, qui pour rappel avait elle aussi des parents connus, puisque son père Maurice, mort en 2013 à 102 ans, était un éditeur reconnu.