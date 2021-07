Claude François et France Gall en couple : les vraies raisons de leurs différentes ruptures

À l'honneur, ce mercredi 28 juillet 2021, sur W9 dans Claude François : Les derniers secrets, la vie du célèbre chanteur a connu beaucoup de rebondissements. Au sujet de sa vie privée, l'idylle entre Claude François et France Gall a également suscité beaucoup de curiosité de la part des Français. À la ville comme à la scène, les deux artistes étaient éperdument amoureux malgré leurs nombreuses ruptures.

Car il est important de rappeler qu'en 1964, lorsque le chanteur entame sa relation avec France Gall, ce dernier est encore marié. France Gall, alors âgée de 17 ans, entretenait alors une liaison secrète avec lui. Très jaloux du succès de France Gall, le père de trois enfants a même rompu avec elle en 1965 par téléphone. Suite à la victoire de France Gall à l'Eurovision pour sa chanson Poupée de cire, poupée de son, l'interprète de Reste lui a alors annoncé : "Tu as chanté faux, tu as été nulle ! ... Puisque c'est comme ça, c'est fini entre nous !" avant de raccrocher.

Un amour avec "des hauts et des bas"

Toutefois, malgré cette rupture, le couple s'est réconcilié. "Quand j'ai rencontré France Gall, j'ai compris que mon coeur était cicatrisé, qu'à nouveau j'étais capable de dire "Je t'aime" à une fille, que le souvenir de Janet ne viendrait plus jamais hanter mes nuits. Avec France, cela dura un peu plus de trois années, trois merveilleuses années qui marqueront ma vie. Ça a été que de l'amour, c'était de la passion. On s'est aimés puis déchirés, puis quittés, puis aimés à nouveau. Notre amour était comme la foudre de l'orage, zébré d'électricité, en dents de scie, avec des hauts et des bas", avait confié Claude François au sujet de leur histoire d'amour.

Mais en juillet 1967, France Gall a décidé de mettre un terme à son idylle. Une triste séparation qui a d'ailleurs inspiré Claude François à écrire les paroles de sa chanson Comme d'habitude, qui connaîtra par la suite un véritable succès. Une attention qui n'a cependant pas été très bien prise par l'ancienne compagne de Julien Clerc qui a ensuite confié dans la presse : "Claude m'a dit que cette chanson m'était adressée... peut-être pour m'émouvoir, car je ne vois pas le rapport entre le texte et notre rupture. Parce que le monstre que décrit la chanson, ce n'était pas moi." Six ans après leur rupture, en 1973, les deux artistes se sont retrouvés afin de chanter J'y pense et puis j'oublie, dans l'émission les Carpentier.