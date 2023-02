Claude Makélélé séparé de Noémie Lenoir : "L'amour que je ne lui ai pas donné", quand il évoquait leur rupture

Claude Makélélé peut se vanter d'avoir une carrière sportive resplendissante. Ancien joueur de l'équipe de France de football, il a raflé beaucoup de titres en club a et failli toucher les étoiles lors de la coupe du monde 2006. Mais au-delà de sa carrière de footballeur, il a aussi marqué les esprits pour son couple avec Noémie Lenoir. Pendant quatre ans, de 2004 à 2008, le sportif et la mannequin ont vécu une belle idylle. Malheureusement, leur relation ne s'est pas très bien terminée et ce, malgré la naissance de leur fils Kelyan en 2005.

Deux ans après leur séparation, Noémie Lenoir tente de mettre fin à ses jours. Très concerné par l'état de santé de la mère de son fils, Claude Makélélé a été un soutien de taille. Interrogé par le magazine Gala quelques mois après ce drame, il a évoqué leur soudaine rupture. "L'essentiel est que Noémie ait retrouvé le moral et la force. Hélas, dans notre vie amoureuse, j'ai toujours eu l'image du mauvais partenaire. (...) Il est temps qu'elle se réalise pleinement et vive le grand amour qu'elle mérite. Celui que je ne lui ai pas donné...", admettait-il alors auprès de nos confrères. S'il regrette de ne pas avoir été un bon compagnon, l'ancien footballeur met aujourd'hui un point d'honneur à être "un père exemplaire".

J'ai toujours été proche de Noémie

Inquiet, Claude Makélélé s'est aussi assuré que son ex retrouve le moral et la santé. Pour ce faire, il n'a pas hésité à passer du temps avec elle pour la soutenir et ne pas la laisser seule. "Pendant sa convalescence, j'ai toujours été proche de Noémie. Nous avons même passé quelques jours de vacances ensemble avec Kelyan. Il est normal que je la soutienne dans les mauvais moments", avait-il ensuite assuré.

Depuis, l'ancien footballeur reste très discret concernant sa vie privée. S'il n'hésite pas à parler de ses enfants (il a aussi une fille, Shana, née en 2001 d'une précédente relation), il se fait en revanche bien plus secret concernant ses histoires d'amour. Noémie Lenoir quant à elle a vécu une idylle avec Stomy Bugsy et a eu un second enfant en 2015 : une petite fille baptisée Tosca. Néanmoins, on ignore totalement qui en est le père, encore aujourd'hui.