Claudia Cardinale : Photos de sa magnifique fille Claudia, qui a hérité de ses très beaux traits

Pour rappel, Claudia Cardinale est également maman de Patrizio (né d'une relation non consentie). Un enfant qui avait vu le jour au début des années 1960 et que la star italienne avait souhaité volontairement cacher. Fruit d'un viol, le jeune garçon a longtemps été présenté comme le frère de l'actrice. Une idée du producteur de Claudia afin de ne pas faire de vagues à l'époque. Bien sûr, l'actrice regrettera amèrement son geste par la suite.

"J'ai tourné enceinte, personne ne s'en rendait compte, car la taille des vêtements, alors, était située juste sous la poitrine, se souvient-elle. On a organisé discrètement mon accouchement à Londres. Et c'est ainsi que le bébé a été nommé Patrick. Parce qu'on l'a baptisé à la St Patrick's Catholic Church. Le même producteur a eu l'idée de raconter que le bébé était mon petit frère. Et j'ai été contrainte à assumer ce mensonge pour éviter le scandale et protéger ma carrière", confiait-elle au Monde.