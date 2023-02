Claudia Tagbo livre les secrets de son histoire d'amour avec son fiancé : "Pour qu'un couple fonctionne..."

En couple depuis plus de dix ans avec son mari, Claudia Tagbo est toujours aussi amoureuse et heureuse à ses côtés. Interviewée par Télé Loisirs en février 2023, l'humoriste a révélé le secret pour qu'une relation sentimentale dure : la communication, le soutien et le respect. Questionnée sur son compagnon, elle a ainsi révélé les qualités qui ont été indispensables à leur longue histoire d'amour. "Il me porte autant moralement que physiquement ! Il y a un échange formidable entre nous. Pour qu'un couple fonctionne, il faut que l'autre soit à sa place et que l'on se respecte. Il s'appartient et je m'appartiens. Il ne s'agit pas de savoir si je veux vieillir avec lui. Je veux rire avec lui, je veux Vivre avec lui avec un grand V", a-t-elle expliqué.

Si elle a longtemps rêvé de se marier avec son chéri, celui-ci a (enfin) accepté sa demande en 2019. En effet, l'humoriste avait demandé la main de son homme de nombreuses fois par le passé mais il avait malheureusement refusé toutes ses propositions. Et pour cause, il était totalement effrayé par le mariage et ses potentielles conséquences sur leur relation. "J'ai déjà proposé six fois mais il a dit 'non'. Il veut pas se marier, il dit non au mariage. Mais moi je ne vais pas lâcher, je vais toujours demander. À chaque chéri que j'ai eu j'ai fait une demande en mariage (...) Je suis une petite fille, je veux la robe de princesse, je me vois dans la robe meringuée..., confiait-elle. Il ne veut pas se marier. Je pense que ce n'est pas seulement moi, mais lui, le mariage c'est non. Mais je ne vais pas lâcher, je vais toujours demander."

C'est 1+1, pas 1 dans 1

Finalement son rêve a été exaucé la même année le jour de la Saint Valentin en 2019. "La septième était la bonne...", avait-elle écrit avec soulagement. Désormais mariée à son homme qu'elle surnomme "Stronger" (parce qu'il arrive à la soulever), elle révélait également à Télé Loisirs. : "Je suis heureuse, parce que c'est un partenariat. Je dis ça souvent à mes spetites soeurs : dans une relation de couple, c'est 1+1, pas 1 dans 1. Il y en a qui s'oublient."