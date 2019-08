Clem : L'acteur Benoît Michel bientôt papa, sa belle Justine est enceinte !

Carnet rose ! L'acteur Benoît Michel s'apprête à devenir papa pour la première fois. C'est sur Instagram que l'interprète de Jérôme Thévenet dans la série Clem (TF1) a révélé l'heureuse nouvelle. Une annonce en photo et plutôt originale !

Mercredi 31 juillet 2019, celui qui donne la réplique à Lucie Lucas dans le célèbre feuilleton de la Une s'est affiché avec sa compagne Justine Lautrette dans différentes tenues allant du look hippie au manteau de fourrure mettant en valeur le baby bump bien prononcé de la future maman, comédienne elle aussi. "Bon... je tenais quand même à vous l'annoncer... Je vais être papa. On a voulu immortaliser ce petit bidon en photo, voilà le résultat. Merci mon amour @lautre_justine pour cette magnifique idée. Je suis le plus heureux des hommes ! Peace and love sur vous tous. Je vous embrasse", a écrit Benoît Michel en légende de cette série de photos décalées.