Clément Anger (Affaire conclue) en couple et papa de trois enfants : confidences sur sa famille, avec des jumelles

En novembre 2020, un nouvel acheteur rejoignait l'aventure Affaire conclue sur France 2. Il s'agissait de Clément Anger, un antiquaire originaire de Normandie qui s'est rapidement très bien intégré à la bande. Il faut dire que Clément connaissait déjà certains de ses confrères brocanteurs, et plus particulièrement Damien Tison et Caroline Pons avec qui il a l'habitude de travailler.

Mais Clément Anger collabore surtout étroitement au quotidien avec sa femme, une certaine Caroline. Lors d'une interview à Femme Actuelle en 2020, il s'était confié sur le sujet. "On a fait les mêmes études. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Maintenant, elle travaille avec moi. Elle s'occupe de la comptabilité, du site internet et des achats. Avant, elle travaillait à la Galerie Templon, une importante galerie d'art contemporain, à Paris. Comme j'avais beaucoup de travail, elle s'est mise à travailler avec moi", expliquait-il.

Des clients assez importants

Clément Anger en avait profité pour en dire plus sur sa spécialité en tant que brocanteur de luxe : "Mon domaine c'est plutôt des objets de valeur. À partir de dix mille euros environ. Ma spécialité c'est d'acheter chez des particuliers dans les successions, comme dans les châteaux, dans les appartements parisiens. J'ai très peu de clients, seulement une dizaine. Des clients assez importants. Je leur envoie des photos. Ou je les appelle pour leur parler des nouveautés que j'ai trouvées. Ça se passe comme ça. Ils me font confiance".

Lorsqu'ils ne cherchent pas à trouver des objets d'art pour leurs clients, Clément Anger et sa femme Caroline se consacrent pleinement à leurs trois enfants, un garçon et des jumelles. "Mon fils s'appelle Valentin et mes filles Flora et Romy", annonçait-il à nos confrères. Et à en croire l'heureux papa, son fils est déjà sur la bonne voie pour suivre ses pas : "Mon fils de 4 ans fait déjà des collections. Il aime bien les objets. Il a l'habitude d'en voir à la maison qui rentrent et qui sortent. Valentin m'a vu à la télé. Il était très content."