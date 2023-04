Affaire conclue : Une acheteuse est une "maman courant d'air", comment son métier perturbe sa vie de famille

En quelques années, Caroline Pons est devenue l'une des acheteuses phares d'Affaire conclue (France 2). Les fans du programme d'enchères la connaissent désormais bien, elle et sa personnalité mordante, toujours prête à faire flamber les enchères. La quadragénaire qui vit entre Paris et Granville dans la Manche voit en l'émission un exercice utile et un bon moyen de faire aimer les objets d'art au plus grand nombre.

Mais son activité lui prend forcément beaucoup de temps. Un temps qu'elle doit partager avec son métier d'antiquaire au sein de sa boutique aux Puces de Saint-Ouen. Et outre sa carrière professionnelle qui la passionne, Caroline Pons est avant tout une mère de famille. "J'ai eu deux vies, une où j'ai pu éduquer mes trois enfants qui sont maintenant de jeunes adultes, et mon métier d'antiquaire", a-t-elle confié lors d'une interview pour Femme actuelle.

C'est compliqué de vivre avec un marchand

C'est alors avec une organisation de fer que la brunette réussit à tout allier dans sa vie, même si elle le reconnaît, sa famille passe parfois en second plan. "Je ne dis pas que c'est toujours facile car avoir une maman courant d'air, ce n'est pas classique comme vie", a-t-elle admis. Reste que ses enfants sont "heureux" de voir leur maman aussi épanouie dans son métier. Et pour garder un bon équilibre, Caroline Pons peut compter sur son compagnon, lequel n'évolue pas du tout dans le milieu de la brocante. "Heureusement, car c'est compliqué de vivre avec un marchand, à cause du rythme de vie", se réjouit-elle en connaissance de cause. La consoeur de Caroline Margeridon, Damien Tison ou encore Diane Chatelet n'apportera pas davantage de détails sur sa vie privée. "Ma famille, c'est à moi", a-t-elle conclu.

D'ailleurs, sur son compte Instagram, on ne retrouve que des images et informations concernant sa profession. Jamais Caroline Pons ne se laisse aller à partager des bribes de son quotidien avec les siens, contrairement à d'autres acheteurs d'Affaire conclue.