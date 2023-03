Diane Chatelet (Affaire conclue) mariée : rarissime photo avec son époux Aurélien, le père de ses deux filles

Il y a bientôt cinq ans que Diane Chatelet a rejoint la grande famille d'Affaire conclue sur France 2 en tant qu'acheteuse. Celle qui a ouvert sa boutique aux Puces de Saint-Ouen, où elle y vend des objets d'art, du mobilier et des bijoux qu'elle chine ou qu'elle achète dans l'émission, est toujours à la recherche du bien d'exception. Mais ce qu'elle détient de plus précieux, ce sont assurément ses deux petites filles Hortense (6 ans) et Éléonore (4 ans).

Avec suffisamment de discrétion, Diane Chatelet ne se prive pas de partager régulièrement des photos des deux jeunes soeurs sur Instagram. En revanche, celui dont on a aucun signe sur sa page officielle, c'est son mari et père de ses enfants Aurélien. Pourtant, elle s'épanouit auprès de lui depuis plus de dix ans maintenant. Vendredi 10 mars, la jolie brune a donc créé la surprise en dévoilant une photo de leur couple en story. Le cliché, à découvrir dans notre diaporama, a été capté lors de leurs récentes vacances en famille à la montagne, plus précisément à Chamonix. Diane et Aurélien prennent la pose au beau milieu d'un décor enneigé et avec en arrière fond, le Mont Blanc. "Où sont déjà parties les vacances ?", a commenté la brocanteuse qui regrette déjà cette parenthèse enchantée.



On s'organise pour avoir de bons moments en famille

Si elle n'avait jamais, ou alors à de très rares reprises, affiché son homme sur ses réseaux sociaux, Diane Chatelet avait néanmoins déjà parlé de lui en interview. C'était en 2020, pour Femme actuelle. "Aurélien, mon mari, travaille dans la finance. On est montés ensemble à Paris la même année. Il commençait son premier job et moi j'avais décidé de faire l'école du Louvre, je terminais mes études", racontait-elle au sujet de leur rencontre.

Diane et Aurélien ne se sont jamais quittés depuis. Et en lui, l'acheteuse a assurément trouvé le partenaire idéal. "On s'organise pour avoir du temps, au moins qualitatif, avec les enfants. C'est vrai que mes filles sont en bas-âge, elles ont vraiment besoin de leurs parents. Mon mari prend le relais dès lors que je ne suis pas là. Elles sont très entourées. On s'organise pour avoir de bons moments en famille", avait-t-elle également expliqué.