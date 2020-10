Diane Chatelet (Affaire Conclue) : Son mari, ses jeunes filles... elle se confie

Diane Chatelet illumine les quotidiennes et les prime d'Affaire conclue (France 2). L'émission d'enchères a révélé cette personnalité pétillante au grand public. Nos confrères de Femme Actuelle avaient décidé d'en savoir plus sur l'acheteuse. Dans une interview datée du 10 mars 2020, Diane Chatelet en disait plus sur sa situation personnelle : son mari, Aurélien, et leurs filles Hortense et Éleonore.

En début d'année, elle avait ouvert une boutique aux Puces de Saint-Ouen, juste à côté de celles de Caroline Margeridon et de Daniel Cohen. Un grand projet qui la tient cependant à distance de ses filles. "On s'organise pour avoir du temps, au moins qualitatif, avec ses enfants. C'est vrai que mes filles sont en bas-âge, 4 ans et 19 mois, elles ont vraiment besoin de leurs parents. Mon mari prend le relais dès lors que je ne suis pas là. Elles sont très entourées. On s'organise pour avoir de bons moments en famille", avait-t-elle détaillé à Femme Actuelle.

Hortense, sa fille de 4 ans, l'a même déjà vue à la télévision. "On s'est amusé à lui montrer des séquences mais elle ne se rend absolument pas compte de ce que c'est. On n'entretient pas le mythe envers la télévision. On a une vie très normale ! Elle reconnaît certains acheteurs qu'elle voit avec moi la journée quand elle vient me voir aux Puces ou quand on est sur des déballages. Ça l'amuse", avait raconté Diane Chatelet.

Une belle histoire que l'acheteuse écrit avec son mari, Aurélien, qu'elle a rencontré il y a dix ans. "Aurélien, mon mari, travaille dans la finance. On est montés ensemble à Paris la même année. Il commençait son premier job et moi j'avais décidé de faire l'école du Louvre, je terminais mes études", se rappelait-elle, toujours dans les colonnes de Femme Actuelle.