Diaporama : Diane Chatelet (Affaire conclue) mariée : rarissime photo avec son époux Aurélien, le père de ses deux filles

1 / 11 Diane Chatelet (Affaire conclue) mariée : rarissime photo avec son époux Aurélien, le père de ses deux filles

4 / 11 Le cliché a été capté lors de leurs récentes vacances en famille à la montagne, plus précisément à Chamonix. Diane et Aurélien prennent la pose au beau milieu d'un décor enneigé et avec en arrière fond, le Mont Blanc. Diane Chatelet (Affaire conclue) partage une rarissime photo avec son mari Aurélien sur Instagram. © Instagram

6 / 11 Elle a partagé quelques images des jeunes soeurs en train de skier, adorables dans leurs petites combinaisons. Diane Chatelet en vacances à la montagne en famille, avec son mari et leurs deux filles - Instagram © Instagram

" Elles sont très entourées. On s'organise pour avoir de bons moments en famille ", avait-elle confié en interview.

8 / 11 Diane Chatelet en vacances à la montagne en famille, avec son mari et leurs deux filles - Instagram © Instagram

