Diane Chatelet (Affaire conclue) maman : un grand moment de "joie" avec ses deux filles immortalisé...

Jeudi 19 janvier, la manifestation contre le projet de réforme des retraites a rassemblé plus d'un million de personnes en France, selon le ministère de l'Intérieur. Pour la CGT, ils étaient "plus de deux millions" à protester. Quoi qu'il en soit, les perturbations étaient assurément de très forte ampleur toute la journée et il fallait se préparer à un jeudi "de galère" comme l'annonçait le ministre des Transports Clément Beaune en amont. En effet, peu de transports en commun ont circulé, beaucoup de trains ont été annulés, et il en allait de même pour les avions.

Mais ce n'est pas tout, le mouvement a été suivi jusque dans les écoles. À Paris, "au moins un tiers des écoles complètement fermées" avait-il notamment été annoncé. Et Diane Chatelet a justement été impactée par ces fermetures. En effet, l'acheteuse d'Affaire conclue qui est maman de deux filles, Hortense (6 ans) et Éléonore (4 ans), a vu sa journée chamboulée et s'est retrouvée à la passer avec ces dernières. Un imprévu qui s'est finalement révélé être un grand moment de bonheur pour la femme d'affaires. "Pas de trains, pas de métro, pas d'école... Ce jeudi c'est presque mercredi ! Joie des balades avec mes petites !!", a-t-elle légendé sous une photo de ses princesses en train de faire du vélo dans le quartier du 17e arrondissement de Paris, toutes les deux vêtues de la même doudoune rose et du même casque, rose également. De vraies jumelles !