Diane Chatelet (Affaire conclue) reçoit la visite de ses filles sur le tournage : un "merveilleux moment" partagé

Diane Chatelet a tout pour être comblée. Femme d'affaires à succès et acheteuse dans l'émission de brocantes Affaire conclue (France 2), elle est également épanouie au niveau personnel. La jolie brune d'origine lyonnaise est en effet mariée depuis un bon moment à un certain Aurélien. Et avec lui, elle a eu la chance d'accueillir deux adorables petites filles : Hortense (6 ans) et Éléonore (4 ans).

Plutôt discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée, Diane Chatelet ne s'empêche néanmoins pas de partager des bribes de son quotidien de maman sur ses réseaux sociaux. Les fillettes font ainsi partie intégrante de l'Instagram de Diane et, bien qu'elles apparaissent toujours de dos, il est facile d'imaginer qu'elles sont craquantes ! Très prise par son travail, la férue d'objets à chiner fait toujours en sorte de profiter au maximum de ses enfants dès qu'elle le peut. C'est ce qu'elle expliquait en 2020, lors d'une interview pour Femme Actuelle. "On s'organise pour avoir du temps, au moins qualitatif, avec les enfants. C'est vrai que mes filles sont en bas-âge, elles ont vraiment besoin de leurs parents. Mon mari prend le relais dès lors que je ne suis pas là. Elles sont très entourées. On s'organise pour avoir de bons moments en famille", avait-t-elle détaillé.

Diane Chatelet aux anges avec ses filles

Ce jeudi justement, Diane Chatelet a eu l'occasion d'allier travail et plaisir. En effet, à la fin du tournage d'un nouveau numéro d'Affaire conclue, elle a eu la belle surprise de recevoir la visite de ses princesses. Sur Instagram, elle n'a alors pas hésité à partager la nouvelle à travers une photo où Hortense et Éléonore sont comme toujours de dos. Diane Chatelet affiche quant à elle un large sourire, preuve irréfutable de son bonheur. "Merveilleuse fin de journée grâce à mes amours de filles venues me retrouver à la fin du tournage d'Affaire conclue...", a-t-elle légendé, sur son petit nuage.