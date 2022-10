Diane Chatelet (Affaire conclue) maman : photos de ses deux adorables filles, presque des jumelles !

Voilà déjà quatre ans que Diane Chatelet n'est plus une inconnue pour les fans de l'émission Affaire conclue. Tous les après-midis sur France 2, elle se joint à Caroline Margeridon, Alexandra Morel ou encore Stéphane Vanhandenhoven pour découvrir et peut être acquérir les objets toujours plus uniques des intervenants. Il faut dire que la brocanteuse sait de quoi elle parle ! Dans sa boutique qu'elle a ouvert aux Puces de Saint-Ouen, elle y vend des biens d'art, du mobilier et des bijoux qu'elle chine ou qu'elle achète dans l'émission. Mais lorsqu'elle n'est pas à la recherche de la dernière perle rare, Diane Chatelet passe le plus clair de son temps en famille.

La jolie brune d'origine lyonnaise est mariée depuis plusieurs années à un certain Aurélien, avec lequel elle a eu le bonheur d'accueillir deux filles : Hortense (6 ans) et Éléonore (4 ans). Loin de vouloir surexposer sa vie privée, Diane Chatelet ne se prive pas néanmoins de partager régulièrement des photos des deux soeurs sur Instagram. Si elles apparaissent toujours de dos, on devine facilement à quel point elles doivent être adorables tant leur mère fait en sorte de les habiller et de les coiffer de façon similaire, comme des jumelles ! Qui plus est, sur les clichés, Hortense et Éléonore se donnent toujours la main, preuve irréfutable de leur belle complicité.